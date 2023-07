Lionel Messi aproveita passeio de jet ski ao lado de mulher, Antonella Roccuzzo

Craque argentino Lionel Messi está aproveitando férias antes de voltar a jogar pelo Inter Miami, dos EUA

Gente como a gente! Aproveitando as férias após o fim da temporada europeia, o jogador de futebol e craque da Seleção Argentina, Lionel Messi, mostrou que sabe curtir o tempo livre em suas redes sociais, ao posar ao lado de sua mulher, a influenciadora digital Antonella Roccuzzo, em cima de um jet ski.

Curtindo as férias nas ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, o jogador do Inter Miami, da Major League Soccer, nos Estados Unidos da América, surgiu através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram repostando um clique compartilhado por sua esposa, antes de darem um bom passeio nos lindos mares caribenhos. O clique foi compartilhado na última quinta-feira, 6, e Messi aparece usando um shorts preto básico, junto de um colete salva-vidas azul, enquanto sua esposa, sentada na garupa, posa com um biquíni rosa.

Lionel Messi recentemente foi anunciado pelo Inter Miami, clube da Major League Soccer, dos Estados Unidos, após seu contrato com o Paris Saint-Germain acabar. Ao contrário de muitos atletas atualmente, como o português Cristiano Ronaldo, o argentino preferiu se distanciar da Arábia Saudita, alegando que queria jogar em uma liga mais calma, para que pudesse aproveitar mais tempo com sua família.

Messi and anto on a jet ski 🌴🔥 pic.twitter.com/MNQ79Vg3wb — Messi Media (@LeoMessiMedia) July 6, 2023

Messi ganha homenagem de Neymar após deixar o PSG

O jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. usou suas redes sociais para prestar suas homenagens ao craque da Seleção Argentina e ídolo do esporte, Lionel Messi, que ao final da temporada europeia, deve se separar de seu grande amigo e deixar o clube francês do Paris Saint-Germain. "Irmão... [As coisas] não saíram como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer dividir 2 anos com você. Muita sorte nessa nova etapa e que seja feliz. Te amo", escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira, em espanhol. Messi agora é jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos.