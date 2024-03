Lilia Cabral mostra sua filha com a caçula de Edson Celulari: 'Recordação'

Em viagem em Nova York, Lilia Cabral mostra sua filha com a bebê de Edson Celulari; atriz ainda mais exibiu outros momentos com os amigos de 'Fuzuê'

A atriz Lilia Cabral encantou ao compartilhar mais fotos da viagem que está fazendo com amigos da última novela das sete, Fuzuê, em Nova York, nos EUA. Nesta quinta-feira, 28, a famosa abriu o álbum com um registro de sua filha, Giulia Bertolli, com a caçula de Edson Celulari, Chiara.

A dupla de herdeiras de artistas esbanjou fofura ao surgir sorridentes, principalmente a pequena, fruto do casamento atual do ator com a modelo Karin Roepke.

"Uma recordação para sempre", disse Lilia Cabral ao exibir as fotos com os amigos da novela e outras pessoas conhecidas. Nos comentários, Edson Celulari e Giulia reagiram. "Uma das melhores viagens de todas", falou a jovem na publicação da mãe. "Dias de afeto e amor. Temos que repetir esse encontro, seja onde for", escreveu o ator.

Ainda nos últimos dias, o ator Nicolas Prattes também postou fotos da viagem com o elenco de Fuzuê em Nova York. O mais novo namorado de Sabrina Sato encantou ao exibir o encontro com os amigos e seus familiares no local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilia Cabral (@lilia_cabral)

Edson Celulari ganha homenagem da esposa ao completar 66 anos

O ator Edson Celulari, que está de férias da TV após o fim da novela Fuzuê, da Globo, completou 66 anos de vida na quarta-feira, 20, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Karin Roepke, nas redes sociais.

No Instagram, a atriz publicou um vídeo em que o amado aparece celebrando a data especial ao lado dos amigos, e também um vídeo em que canta o 'parabéns pra você' com a filha caçula, Chiara, de dois anos, e escreveu uma bela mensagem.

"Meu amor, hoje é o dia do seu aniversário e sua vida merece ser comemorada com toda a intensidade que foi 20/3. Você merece nosso 'parabéns', nosso carinho, alegria e cantoria porque sua presença enche a nossa vida de vitalidade e energia. Eu sou uma sortuda por celebrar a sua vida mais um ano e por compartilharmos tantos momentos abençoados", começou ela.