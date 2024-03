Edson Celulari ganha homenagem da esposa ao completar 66 anos: "Minha paixão"

Nas redes sociais, Karin Roepke prestou uma bela homenagem para o marido, o ator Edson Celulari, que completou 66 anos nesta quarta-feira (20)

O ator Edson Celulari, que está de férias da TV após o fim da novela Fuzuê, da Globo, completou 66 anos de vida nesta quarta-feira, 20, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Karin Roepke, nas redes sociais.

No Instagram, a atriz publicou um vídeo em que o amado aparece celebrando a data especial ao lado dos amigos, e também um vídeo em que canta o 'parabéns pra você' com a filha caçula, Chiara, de dois anos, e escreveu uma bela mensagem.

"Meu amor, hoje é o dia do seu aniversário e sua vida merece ser comemorada com toda a intensidade que foi 20/3. Você merece nosso “parabéns”, nosso carinho, alegria e cantoria porque sua presença enche a nossa vida de vitalidade e energia. Eu sou uma sortuda por celebrar a sua vida mais um ano e por compartilharmos tantos momentos abençoados", começou ela.

E acrescentou: "Você é o homem da minha vida, a minha paixão, meu companheiro, meu confidente e meu melhor amigo. Que a vida continue sendo tão generosa com você, como você é conosco. Que os Santos Anjos continuem guiando os seus passos pra você espalhar sua luz e seus dons por aí. Que a sua arte toque mais corações e que nós, com nossa Chiara, vivamos mais momentos lindos e especiais. Eu te amo! Feliz aniversário, da sua Galega", declarou Karin.

