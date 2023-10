Lexa abre álbum de fotos de sua viagem a Búzios: "Delícia de energia"

Em viagem a Búzios para o aniversário da mãe, Lexa aproveitou para atualizar suas redes sociais e abre o álbum de fotos da viagem; confira

Na última semana, a cantora Lexa abandonou a sua agenda atarefada para passar alguns dias em Búzios, no Rio de Janeiro. A artista viajou para comemorar o aniversário de sua mãe, Darlin Ferratry, que completou 45 anos na última quarta-feira, 25.

E nesta quinta-feira, 26, a ex-esposa de MC Guimê abriu o álbum de fotos da viagem e surgiu de biquíni fininho, aproveitando ao máximo dias ensolarados no mar e na piscina. Ao lado de sua família, Lexa curtiu um passeio de stand-up e aproveitou a festa de aniversário da mãe.

Ao compartilhar os cliques feitos em Búzios, a funkeira se declarou para o lugar escolhido para a data especial. "Delícia de energia aqui. Que casa linda que acolheu todos confortavelmente! Amei Búzios! Amei Família! Parabéns mamys pelo aniversário delícia!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, seus fãs rasgaram elogios para suas fotos de biquíni. "Eita como sabe ser gostosa!", disparou um. "Linda demais", enalteceu outro. "Sou apaixonado por essa mulher", declarou outro. Já alguns lembraram de seu recente divórcio com Guimê. "Azar de quem perdeu", disseram.

Lexa surge com o novo affair no aniversário da mãe

Pouco tempo após anunciar sua separação definitiva de MC Guimê, a cantora Lexa já surgiu com seu novo affair. Durante sua viagem a Búzios, a gata foi acompanhada do ator Ricardo Vianna, que ficou com ela e sua família em uma casa de praia.

Sem assumir o relacionamento, a artista apareceu agarradinha com o novo affair. Enquanto ela surgiu sorrindo para a selfie, Ricardo posou mandando um beijinho para os seguidores de sua amada.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Lexa mostrou que aprova o novo escolhido da filha. “Que eu saiba, eles estão se conhecendo melhor e ficando”, disse ela ao site Quem, e completou: “Eu o conheci e gostei bastante dele. Até o convidei para o meu aniversário. Estou na torcida para minha filha ser feliz”.