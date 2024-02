Larissa Manoela esbanja fofura em álbum de viagem na Disney

Após uma viagem com seu marido, Larissa Manoela abre álbum de fotos de viagem aos parques da Disney, em Orlando, e esbanja fofura nas redes sociais

A atriz Larissa Manoela aproveitou ao máximo sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de seu marido, o também ator André Luiz Frambach. E nesta sexta-feira, 2, a artista liberou novas fotos de sua visita aos parques temáticos da Disney em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Larissa esbanjou fofura com os novos cliques. De tiara da personagem Minnie Mouse, a estrela posou toda sorridente e exibiu os lindos cenários do parque. Ela também compartilhou algumas fotos na companhia do Mickey e sua esposa.

Além disso, ela surgiu em clima de romance com seu marido, que entrou na brincadeira e usou um suéter temático para o passeio. Juntinhos, Larissa e André Luiz até chegaram a dividir um picolé no formato do Mickey.

Na legenda da publicação, ela prometeu que virão outros registros. "Fim da viagem, mas não dos posts combinado?", escreveu Larissa, que já está em casa depois de seus dias na Flórida. Nos comentários, seu André lhe respondeu: "Mais que combinado!!!! Muito post pra fazer ainda".

Outros seguidores rasgaram elogios para a dupla e as fotos da viagem. "Linda", disparou a atriz Fernanda Concon, sua ex-colega em Carrossel. "Minha vida", declarou um fã. "Meu Deus, que maravilhosa", enalteceu outro. "Amo suas orelhinhas", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Site chinês vende réplica de vestido de casamento de Larissa Manoela

O casamento intimista e sigiloso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, realizado em dezembro de 2023, vem inspirando várias futuras noivas e o mercado já entrou em ação! Um site chinês está anunciando a cópia do vestido usado na cerimônia, R$ 31 mil mais barato que a peça original.

O "vestido de casamento curto com pescoço quadrado para mulheres, sem costas, arco drapeado, manga comprida, minimalista, mini, festa", como eles descrevem no site, é vendido nas cores bege e champagne.

Para exemplificar o modelo da peça, eles utilizaram as fotos do próprio casamento dos artistas. A noiva que tiver o desejo de adquirir o traje pagará cerca de R$ 366,83, valor bem menor que o original, que custou R$ 32 mil e foi produzida pelo estilista Lucas Anderi, apresentador de Esquadrão da Moda, do SBT.