Site chinês vende réplica de vestido de casamento de Larissa Manoela

A peça original, usada por Larissa Manoela e produzida por Lucas Anderi, é R$ 31 mil mais cara que a imitação divulgada pelo site em questão

Por mais que Larissa Manoela e André Luiz Frambach tenham realizado seu casamento em uma cerimônia intimista e sigilosa, os detalhes da ocasião seguem sendo inspiração para as futuras noivas e o mercado de imitações logo entrou em ação. Um site chinês está anunciando a cópia do vestido usado na cerimônia R$ 31 mil mais barato que a peça original.

O "vestido de casamento curto com pescoço quadrado para mulheres, sem costas, arco drapeado, manga comprida, minimalista, mini, festa", como eles descrevem no site, é vendido nas cores bege e champagne. Para exemplificar o modelo da peça, eles utilizaram as fotos do próprio casamento dos artistas. A noiva que tiver o desejo de adquirir o traje pagará cerca de R$ 366,83, valor bem menor que o original, que custou R$ 32 mil.

A peça original foi produzida pelo estilista Lucas Anderi, apresentador de Esquadrão da Moda ,do SBT. Em uma entrevista à revista Quem, Lucas abriu os detalhes da confecção, que foi feita em um mês sob sigilo: ”É um vestido criado com adaptações, alterações e volumetria. Cada detalhe pensado para a estrutura do corpo dela. O vestido da Larissa foi feito em 30 dias. Ela me procurou e fizemos duas provas, além da final. Foram três provas ao total”, explica ele.

O modelo possui recortes de alfaiataria, colo quadrado, costas arredondadas, decote, mangas bufantes, saia estruturada com volume maximizado e uma laço nas costas.

Larissa Manoela e André Luiz Franbach. Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambachse casaram em segredo! Os dois oficializaram a união no dia 17 de dezembro de 2023, sem alardes nas redes sociais e sem anunciar a data antes da celebração.

Nas fotos divulgadas pelo casal, eles apareceram vestidos de noivos com looks brancos. Ela apostou em um vestido curto com laço na parte de trás. Enquanto isso, ele surgiu com um terno branco e gravata borboleta.

""Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2022 durante uma viagem deles para Fernando de Noronha.