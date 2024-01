Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitam viagem para Orlando: "Universo capricha"

Larissa Manoela e seu marido, André Luiz Frambach, aproveitam juntinhos uma viagem para Orlando e abrem o álbum de fotos da viagem nas redes sociais; veja!

A atriz Larissa Manoela e seu marido, o também ator André Luiz Frambach, mostraram que estão curtindo muito a sua vida de casados. Nesta sexta-feira, 16, a artista abriu o álbum de fotos da viagem do casal para Orlando, nos Estados Unidos, onde juntos eles estão aproveitando os parques temáticos da Disney.

Em seu perfil oficial do Instagram, Larissa compartilhou diversos registros com o amado, com quem se casou em dezembro de 2023, com o cenário dos parques ao fundo. Para a ocasião, ela apostou em uma linda tiara da personagem Minnie Mouse e apareceu em clima de romance com André.

Na legenda da publicação, a atriz, que sempre foi muito fã da Disney, celebrou esse amor em comum com o marido. "O universo capricha mesmo! Casei com um apaixonado por Disney como eu", escreveu Larissa, que recebeu resposta do ator nos comentários. "Aaah eu te amo meu amor. E somos mais apaixonados ainda juntos por esse lugar mágico", disse André.

E seus seguidores logo se derreteram pelas fotos do casal. "Como não amar esse casal?", questionou um fã. "Que lindezas", elogiou outro. "O casal mais lindo de 2024!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Mãe de Larissa Manoela surge com novo visual após se afastar da filha

No último dia 23, Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, fez uma rara aparição na internet após viver um período se afastamento em sua relação com a filha. As duas perderam o contato há alguns meses após atritos devido aos negócios da família e ainda não voltaram a se falar. Agora, Silvana surgiu com novo visual.

A mãe da atriz apareceu com o cabelo mais curto e tingido de preto. A transformação na aparência foi revelada em uma foto compartilhada nos stories do Instagram, quando Silvana posou com uma amiga da filha, Duda Cagol, e o marido, Gilberto Elias.

Hoje em dia, Silvana e Gilberto levam uma vida longe dos holofotes e de forma discreta. Eles não apareceram mais nas redes sociais desde que romperam a relação com a herdeira. Por sua vez, Larissa Manoela segue com seus posts de viagens e rotina normalmente.

