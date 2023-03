Kim Kardashian leva filhos para jogo do Paris Saint-Germain, na França

Socialite e empresária Kim Kardashian foi ao jogo de futebol com os filhos e com a modelo Kendall Jenner

A empresária e socialite Kim Kardashian (42) levou seus filhos e sua irmã, a modelo Kendall Jenner (27) para um jogo de futebol na capital da França, Paris. A família milionária esteve presente na partida do Paris Saint-Germain, time onde jogam os craques Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar Jr.

“A turnê de futebol continuou até Paris para ver o Paris Saint-Germain jogar! Os rapazes tiveram que conhecer seus jogadores favoritos, nós estamos nos céus! Mães de futebol para a vitória”, escreveu a socialite, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques postados pela influenciadora digital, ela aparece no sofá do camarote ao lado de seus filhos e Kendall. Já em outra, aparece reunida com outras mães que levaram seus filhos para a partida. Além disso, os filhos conheceram Mbappé, o ex-goleiro do clube Keylor Navas e o zagueiro brasileiro Marquinhos. Kim também mostrou um momento que foi flagrada ao lado de Kendall na transmissão da ESPN.

Veja a publicação da empresária e socialite Kim Kardashian curtindo o jogo do Paris Saint-Germain ao lado de seus filhos e de sua irmã, Kendall Jenner:

