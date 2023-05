Karoline Lima encanta ao mostrar a filha fazendo caras e bocas na Disney: "Uma rainha"

A modelo Karoline Lima explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha curtindo o parque de diversões

Karoline Lima (27) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos com a filha, Cecília, que está com 10 meses.

A influenciadora digital e a herdeira, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (25), estão em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para visitar os parques da Disney.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Karol mostra Cecília fazendo caras e bocas durante o passeio. A menina aparece toda sorridente usando um vestido vermelho com bolinhas brancas e uma tiara da personagem Minnie. "Uma rainha em seu habitat natural", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os fãs da modelo se derreteram pelas fotos. "Lindas", disse uma seguidora. "Gente, como pode uma criança tão carismática", comentou outra. "Deu pra sentir aqui a felicidade da rainha", falou uma fã. "A Disney conhecendo a Ceci", brincou mais uma.

Confira as fotos de Karoline Lima com a filha na Disney:

Festa de mesversário da filha

No último dia 10, Karoline Lima encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. A menina completou 10 meses de vida e para comemorar a data especial, a influenciadora digital preparou uma festa com o tema piscina, já que ela e a herdeira estão aprendendo a nadar.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as duas surgiram usando um maiô rosa. A bebê, inclusive, também usou uma blusa colorida por cima da peça. Em outras fotos, as duas aparecerem se divertindo em uma piscina cheia de bolinhas. "CECIDAY10. Às quartas temos natação e a rainha ama, como podemos ver…", escreveu a modelo na legenda da publicação.

