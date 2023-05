Georgina Rodríguez surpreende com recado para Karoline Lima: “Chocada”

Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez elogia mesversário da pequena Cecília, filha de Karoline Lima e Éder Militão

A esposa de Cristiano Ronaldo (38), Georgina Rodríguez (29) causou alvoroço nas redes sociais com uma interação inusitada nesta quinta-feira, 11. É que a argentina deixou um elogio discreto para o mesversário da pequena Cecília, filha da influenciadora brasileira Karoline Lima (27) e do jogador de futebol Éder Militão (25).

Georgina, que contou sua história no documentário ‘Soy Georgina’ da Netflix, deixou um coração na publicação em que Karoline mostra os detalhes da festinha da filha. A pequena completou 10 meses com uma celebração luxuosa na temática de piscina, já que ela e a mãe estão aprendendo a nadar juntas.

Karoline usou o perfil da filha para comentar sobre a repercussão: “Georgina comentou na foto do meu mesversário no Instagram da anêmica”, ela legendou como se fosse Cecília falando e ainda tirou onda: “Já estou combinando tudo com ela de levar Cristiano para o Real Madrid”, escreveu sobre o time em que Militão joga na Espanha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Nos comentários da publicação, os fãs ficaram surpresas com a interação e elogiaram as influenciadoras: “Duas rainhas”, exaltou um seguidor. “Tô chocada”, disparou mais um. “Em choque”, comentou um terceiro. "Você sabe que venceu mesmo", disse outro. "Simplesmente a deusa por aqui", apontou um seguidor. "Duas poderosas interagindo", disse mais uma.

Georgina Rodríguez ignora polêmica e posa de biquíni:

Parece que Georgina Rodríguez não está ligando para as críticas. De acordo com a imprensa europeia, o casamento da influenciadora com Cristiano Ronaldo estaria passando por uma crise, porque o jogador não estaria satisfeito com o comportamento da modelo, após seu nome repercutir na imprensa internacional com seu documentário.

Mas ela mostrou que não se importa com a polêmica e exibiu o corpão escultural ao posar de biquíni em suas redes sociais. Confira o clique!