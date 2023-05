Georgina Rodríguez ignora polêmica e exibe corpo escultural de biquíni

Após negar especulações sobre brigas na família, Georgina Rodríguez aproveitou dia de piscina em sua mansão na Arabia Saudita

Parece que Georgina Rodríguez (29) não está nem ligando para as críticas envolvendo seu nome. É que, após lançar a série documental na netflix sobre sua vida, intitulada como “Soy Georgina”, a esposa de Crsitiano Ronaldo (38)apareceu curtindo um dia de sol na última segunda-feira, 08, na piscina da mansão na Árabia Saudita.

De acordo com veículos de comunicação europeus, o casamento de Cristiano e Georgina estaria passando por uma crise, devido ao jogador não estar satisfeito com o comportamento da modelo, após seu nome repercutir na imprensa internacional.

Porém, a influencer apareceu toda tranquila a bordo de um biquíni azul para aproveitar o momento de lazer. Em suas redes sociais, ela mostrou seu corpo de tirar o fôlego em uma série de cliques indiscretos.

Ainda para contrariar todas as especulações de que ela não se daria bem com a família do marido, a empresária também surgiu em um registro ao lado da cunhada, durante um encontro no último fim de semana.

Há pouco tempo,Georgina Rodríguez encantou os seguidores das redes sociais mai uma vez! A bela dividiu uma sequência de cliques ao lado de sua família na Arábia Saudita. Em seu perfil no Instagram, a modelo mostrou que está sabendo aproveitar o tempo em família ao publicar diversas fotos do passeio pelo deserto que fez ao lado do maridão e dos quatro filhos do casal.