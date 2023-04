Após rumores de crise no casamento, esposa de Cristiano Ronaldo surge com os filhos: “Eu os amo!”

A esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez desfrutou momentos de lazer com os filhos, após rumores de crise no casamento

A influenciadora digital Georgina Rodríguez (29) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 17, ao dividir uma sequência de cliques ao lado dos herdeiros.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do craque português de futebol Cristiano Ronaldo (38) publicou diversas fotos onde aparece desfrutando de um momento de lazer na companhia dos filhos.

Nas imagens, a modelo surge na beira do mar com os gêmeos Matteo e Eva, de cinco anos, e Alana Martina, de três, enquanto atiram pedras para o mar. Gio, como carinhosamente é chamada, se derreteu ao criar memórias marcantes com os pequenos. Já nos stories, ela se declarou: “Meu último pensamento ao deitar e o primeiro ao acordar. Eu os amo!”

Ainda de acordo com veículos de comunicação europeus, o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estaria passando por uma crise, devido ao jogador não estar satisfeito com o comportamento da estrela após o lançamento da série documental na netflix sobre sua vida, intitulada como “Soy Georgina”.

Vale lembrar que recentemente Georgina Rodríguez decidiu usar suas redes sociais para se ater aos rumores de que os filhos do casal estariam sofrendo bullying na nova escola, na Arábia Saudita.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRÍGUEZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Esposa de Cristiano Ronaldo encanta fãs ao mostrar os filhos com a camisa da seleção brasileira

Georgina Rodríguez encantou a internet ao abrir um álbum de fotos em suas redes sociais. Nos registros, ela aparece curtindo diversos momentos com os filhos. Mas o que fez a alegria dos fãs brasileiros foi uma das fotos em que Alana Martina e Eva aparecem vestidas com a camisa da seleção brasileira.