Juliette se diverte durante passeio em parque da Disney da Califórnia: ''Sonhando!''

Juliette aproveitou seus dias na Califórnia para visitar o parque da Disney e realizar um sonho antigo

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 15h54

Nesta sexta-feira, 22, Juliette (32) decidiu dividir com seus seguidores um pouco da visita que fez ao parque da Disney da Califórnia.

A vencedora do BBB 21 publicou uma série de cliques onde ela aparece no parque de diversões, curtindo os brinquedos e os personagens ao lado de alguns amigos, enquanto usavam as famosas orelhinhas da Minnie, personagem do estúdio.

Ela ainda mostrou com detalhes o look que escolheu para ocasião, um conjuntinho de shorts e blazer verde limão, combinando com um top cinza.

Na legenda, a cantora falou com carinho do momento e revelou que estar lá era a realização de um sonho: "'Ouça com o coração, e você entenderá'. Sonhando…".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Que linda!", falou outro. "Realmente uma princesa da Disney!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Juliette curtindo os parques da Disney na Califórnia: