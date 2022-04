Juliette posa na Califórnia e rouba a cena nas redes sociais: "Plena"

Curtindo uma viagem especial para Califórnia, Juliette compartilhou os cliques do passeio na última segunda-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 14h33

A ganhadora do BBB 21, Juliette (32) está na Califórnia, Estados Unidos para curtir o festival Coachella, e compartilhou os cliques de um passeio especial.

Em seu perfil no Instagram, Juliette compartilhou fotos de um passeio noturno na cidade e esbanjou estilo nos cliques.

Nas fotos, Ju aparece poderosa com seu look amarelo e um casaquinho para a noite fria nos Estados Unidos: "Sabe pinto no lixo? Eu", escreveu Juliette.

E claro, fãs da cantora usaram o espaço para enaltecer a beleza de Juliette: "Uma musa", disse um. "Você merece. Aproveita!", escreveu outro. "Quero mais fotos de lookinhos", disse outro.

Juliette posa na Califórnia e rouba a cena nas redes sociais: