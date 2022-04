Juliana Paes curte passeio em parque de diversão de Orlando ao lado da família: ''Dia inacreditável!''

Juliana Paes mostrou alguns detalhes do passeio que fez ao lado do marido e dos filhos para um dos parques de diversões em Orlando, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 20h25

Neste domingo, 17, Juliana Paes (43) decidiu aproveitar a Páscoa para curtir um dos inúmeros parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em frente ao globo da Universal Studios, um dos pontos turísticos do local, fazendo caras e bocas, usando um look branco super estiloso, com top, calça e tênis, todos no mesmo tom.

Ela ainda postou um registro onde ela aparece ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista (44) e dos filhos, Pedro (11) e Antônio (8), no mesmo local e ainda mostrou um vídeo mostrando a sua reação ao ver um dragão soltando fogo pela boca.

Na legenda, ela falou com carinho dos momentos que ela viveu com a família no local: "Dia inacreditável!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Que delícia! Curtam muito!", escreveu outro. "Maravilhosa! Você merece muito!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Juliana Paes curtindo um parque de diversões em Orlando ao lado da família: