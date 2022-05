Juliana Alves curte passeio pela Times Square em Nova York com look estiloso

Juliana Alves esbanjou estilo ao escolher um look perfeito para curtir um passeio na Times Square em Nova York

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 12h25

Neste sábado, 14,Juliana Alves (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como está sendo sua viagem por Nova York.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em meio a Times Square, admirando os outdoors iluminados e os táxis amarelos.

Para a ocasião, a gata apostou em um look arrasador, com um casaco personalizado com um grafite super estiloso.

Na legenda, Juliana falou com carinho da viagem: "New York Day 2. Dia de muita caminhada curtindo as ruas. Vou contar uma coisa pra vocês: Ano passado eu resolvi me dar essa viagem de presente de aniversário e sabia que provavelmente eu estaria sozinha por conta das agendas e circunstâncias de todo mundo. Mas Universo está me proporcionando encontros com pessoas que eu adoro que também estão aqui!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Você merece o mundo e muito mais!", escreveu outro. "Muito legal!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Juliana Alves curtindo um passeio pela Times Square em Nova York: