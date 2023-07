João Guilherme leva fãs à loucura com novas fotos de viagem: “Mais quente”

O ator João Guilherme compartilhou novas fotos de viagem na Espanha e recebeu chuva de elogios de seus seguidores

Nesta sexta-feira, 14, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto curtindo sua viagem de férias. O ator surgiu curtindo o verão europeu em uma ilha na Espanha.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu na ilha espanhola de Formentera em um cenário paradisíaco com águas cristalinas. O astro posou em um barco no dia ensolarado durante sua viagem.

O influenciador apostou na beleza e no estilo com uma camiseta transparente de manga comprida que dava destaque para sua boa forma. João complementou seu look com um short preto curtinho, que mostrava suas pernas torneadas.

“Azul é a cor mais quente, te juro”, escreveu em espanhol o artista na legenda da foto que foi curtida por diversos seguidores e famosos, incluindo Poliana Rocha, que é a esposa de seu pai Leonardo.

Nos comentários, o participante do BBB 22, Rodrigo Mussi deu uma sugestão para o ator continuar sua viagem, mas saindo da Espanha e indo para a Grécia: “Emenda para Mykonos semana que vem”.

Os seguidores de João adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “O poder da barba fez eu me apaixonar”, escreveu um fã. E outro seguidor declarou: “Casava”. Uma admiradora ainda elogiou: “Lindo demais”.

“Maravilhoso”, escreveu um fã ao ver a foto. Outro seguidor ainda disse: “Gatão”. Um admirador ainda questionou: “Por que tanta perfeição?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Ainda nesta última quinta-feira, 13, João publicou mais fotos de sua viagem. Antes de ir para a ilha de Formentera, João estava curtindo a ilha de Ibiza. O artista surgiu em uma praia paradisíaca com os pés na areia.

O astro da série da Netflix, que lançou sua segunda temporada recentemente, esbanjou estilo com uma camiseta regata verde xadrez e um short bege bem curtinho. Na legenda da postagem, o ex-namorado de Jade Picon foi ousada e escreveu em espanhol: “Não posso esquecer seus beijos molhados”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Amigos!

Quem acompanhou João em Ibiza por alguns dias foi a atriz Maisa Silva. Além de ser amiga de João, a dupla trabalha junto em “De Volta Aos 15”.

Apesar de estarem sempre juntos, João recentemente foi ao programa “The Noite” em que garantiu que os dois são apenas amigos, apesar de muitos fãs especularem que os dois são um casal.