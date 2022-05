João Figueiredo mostra melhores momentos da sua viagem para Maldivas com Sasha Meneghel

TBT DO AMOR

Na segunda lua de mel, João Figueiredo posta vídeo nas Maldivas com a esposa, Sasha Meneghel

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 14h26

João Figueiredo (22) resolveu fazer um resumão da sua segunda lua de mel com a esposa, Sasha Meneghel (23).

No perfil do Instagram, o cantor compartilhou um vídeo mostrando os melhores momentos do casal nas Ilhas Maldivas.

Nas imagens, os pombinhos aparecem se divertindo pelo local paradisíaco com fazendo mergulhos, andando de bicicletas e tirolesa.

"Quero envelhecer com muitas histórias pra contar sobre as nossas aventuras pelo mundo", escreveu ela na legenda da publicação.

A modelo fez questão de fazer uma declaração para o marido. "A vida com vc é tao maais….. linda. te amo pra sempre", comentou.

