Jade Picon aposta em shortinho e regata preta para passeio no Catar

Influenciadora Jade Picon desfila seu corpão pelas ruas do Catar e deixa seguidores sem ar

A influenciadora Jade Picon (21) decidiu exceder os limites da beleza nesta quarta-feira, 30. Passeando pelas ruas do Catar, ela compartilhou em suas redes sociais uma série de cliques onde aparece com uma roupa bem ousada para o país árabe.

Em Doha para acompanhar a Copa do Mundo, a atriz, que vive Chiara em Travessia, novela das nove da Rede Globo, apareceu usando uma regata preta coladinha no corpo, completando o look com um shorts da mesma cor, realçando suas curvas.

Para fechar, a morena adicionou um óculos escuro com estilo bem futurista em seu outfit, além de uma bolsa de luxo, apostando também em uma maquiagem bem natural, com acessórios bem brilhantes.

Nos comentários da publicação que a gata fez em seu perfil oficial no Instagram, muitos fizeram questão de elogiá-la. “Linda como sempre”, disse um. “Rainha, te amo bebê”, exaltou outra. “Blogueirinha”, brincou outro.

Veja a publicação de Jade Picon com seu look all black passeando pelas ruas do Catar para acompanhar a Copa do Mundo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Jade Picon assiste jogo da seleção brasileira diretamente do Catar

Jade também compartilhou com os seus fãs o momento em que desembarcou no país para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou um pouco de sua chegada no país árabe, desde a viagem até o hotel. “Boa noite já em Doha! Tô pronta para o jogo. Palpites para o resultado?”, escreveu ela na legenda da publicação que fez.

A atriz assistiu a partida entre Brasil e Suíça, que acabou em 1 x 0 para o Brasil. No seu Instagram ela também compartilhou o look escolhido para o estádio. Um conjunto verde e off-white, composto por calça flare e camiseta polo. O tênis verde e os detalhes em verde na maquiagem fecharam o visual com chave de ouro.