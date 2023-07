Isabeli Fontana comemora aniversário de 40 anos com viagem ao lado dos filhos

A modelo Isabeli Fontana abriu o álbum de fotos de sua viagem com seus dois filhos, Zion e Lucas

Isabeli Fontana impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 4, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado dos dois filhos, Zion Fontana Jacomossi, de 20 anos, e Lucas Fontana Castelli, de 16.

A top model brasileira decidiu viajar para Portugal com os herdeiros para comemorar seu aniversário de 40 anos, e dividiu no feed do Instagram vários momentos se divertindo com os meninos na piscina do hotel e também em uma praia.

"Eu e os meninos. Nossa primeira viagem só nós 3. Momento muito especial de lua cheia e meus 40. Vamos curtir", escreveu a famosa, casada com o cantor Di Ferrero, na legenda da publicação.

Além das fotos com Zion e Lucas, Fontana chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni fio-dental. A modelo fez várias poses mostrando suas curvas enquanto renovava o bronzeado e ganhou elogios dos seguidores. "Maravilhosa, feliz vida!", disse uma internauta. "Aproveitem muito", escreveu outra. "Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe sempre. Que a sua jornada seja brilhante", desejou uma fã. "Linda. Feliz vida", falou mais uma.

Vale lembrar que Zion é fruto do relacionamento de Isabeli com Álvaro Jacomossi. Já Lucas é filho da modelo com o ator Henri Castelli.

Confira as fotos:

