Isabeli Fontana surpreende ao postar foto antiga com Gisele Bündchen: "Muito novinhas"

Isabeli Fontana encantou os seguidores das redes sociais ao resgatar uma foto antiga ao lado de Gisele Bündchen

Isabeli Fontana (39) surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao recordar uma foto antiga ao lado de Gisele Bündchen (42).

No clique publicado no feed do Instagram, as duas modelos brasileiras aparecem novinhas, no começo da carreira, dando um belo sorriso. "Baby me and baby Gisele", escreveu a mulher do cantor Di Ferrero (37).

Os seguidores ficaram encantados com o registro antigo. "Meu Deus!!! Que lindinhas!!!! Muito novinhas", disse a modelo e apresentadora Ellen Jabour. "Que bebês", escreveu uma seguidora. "Lindas demais", falou outra. "Que nenéns. Vocês duas continuam com a mesma carinha, lindas", comentou uma fã.

Confira a foto antiga de Isabeli e Gisele:

Solteira, Gisele vive nova fase

Na noite da última segunda-feira, 1º, a modelo brasileira Gisele Bündchen marcou presença no MET Gala 2023 e atraiu todos os olhares ao surgir com um vestido branco vintage da grife Chanel. Nos bastidores, todos comentaram sobre o sorrisão no rosto dela e uma fonte informou que ela vive uma nova fase em sua vida.

De acordo com o site da revista People, uma pessoa próxima de topmodel contou que ela está radiante em sua vida pessoal e profissional. "Ela está de volta a si mesma, está bem, está feliz e está fazendo muitas coisas boas. Ela está de volta ao trabalho. Quando ela estava com Tom, ela estava como foco apenas em ser mãe. Com todos os movimentos naquela época, ela teve que estar no modo mãe. Ela está feliz e apenas curtindo seu novo capítulo", disse a fonte.

Gisele e Tom ficaram casados por 13 anos e tiveram dois filhos juntos. Eles anunciaram o divórcio no final de 2022.

