Isabeli Fontana rouba a cena posando em frente ao Museu do Louvre, em Paris

Supermodelo Isabeli Fontana posa usando vestido de marca de luxo em frente a ponto turístico de Paris e ao lado de cantora famosa

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 22h17

Nesta terça-feira, 4, a supermodelo Isabeli Fontana (39) esteve presente durante o desfile da marca de luxo Mônot, idealizada por Eli Mizrahi. Posando com um vestido preto da própria grife, a namorada de Di Ferrero (37) apareceu ao lado da cantora Doja Cat (26).

Em frente ao Museu do Louvre, em Paris, na França, a modelo mostrou toda sua beleza ao utilizar o vestido da marca de luxo, deixando seus seguidores impressionados. “M Ô N O T”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos de seus seguidores aproveitaram para elogiar a beleza radiante de Isabeli. “Amei o cabelo assim”, escreveu uma. “Linda”, comentou outra seguidora. “Arrasou do começo ao fim”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Isabeli Fontana ao posar em frente ao Museu do Louvre:

De vestido branco, Isabeli Fontana usa jóia deslumbrante no Festival de Veneza

Isabeli Fontana abrilhantou o tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza aparecendo com um look branco, atraindo todos os olhares do conceituado evento.

A modelo decidiu usar um vestido assinado por Layla Atelier e completou o look com uma sandália de René Caovilla. Para dar um toque de brilho ao look, Fontana escolheu uma joia premiada. Ela usou um acessório da designer chinesa Elsa Jin, que já foi premiada no Couture 2022 Design Award.