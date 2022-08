De vestido branco, Isabeli Fontana usa joia deslumbrante no Festival de Veneza

Isabeli Fontana atrai os olhares ao aparecer com look elegante e fashionista no Festival de Veneza

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 18h29

A modelo Isabeli Fontana (39) brilhou no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta quarta-feira, 31. A musa apareceu com um look branco e atraiu todos os olhares no evento.

A estrela escolheu um vestido assinado por Layla Atelier e completou o visual com sandália de René Caovilla. Para dar um toque de brilho ao look, Fontana escolheu uma joia premiada. Ela usou um acessório da designer chinesa Elsa Jin, que já foi premiada no Couture 2022 Design Award.

Outra brasileira que brilhou no evento internacional foi a modelo Alessandra Ambrosio (41). Ela apareceu deslumbrante no tapete vermelho com um vestido pink, sem alças e com uma capa. Ela investiu na fluidez do look para desfilar pelo festival.

Veja os looks de Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio no tapete vermelho:

