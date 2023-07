Grazi Massafera encanta os fãs ao compartilhar fotos de viagem a Portugal

Grazi está curtindo férias com a pequena Sofia, de seu relacionamento com Cauã Reymon

Grazi Massafera está curtindo férias com a filha, Sofia, e depois de fazer mistério ao postar selfie dentro do avião com a menina, a atriz, revelou o destino e compartilhou uma série de fotos que encantou os fãs. A estrela está curtindo as férias em Portugal.

Nesta sexta-feira, 14, Grazi posou com a pequena, de seu relacionamento com Cauã Reymond, a caminho dos dias de folga. "Partiu colecionar momentos e memórias com ela pelo mundo", disse.

Já em Cascais, onde estão curtindo a primeira parte da viagem, usando um look de tons terrosos que combinam com o local, a atriz posou em um famoso restaurante da região com as flores e decoração do local.

Os seguidores da atriz encheram a publicação de comentários e elogios: “Sou tão apaixonada”, comentou uma fã, “Seja bem-vinda. Se tiver um tempinho, da um pulo no Alugarve. As praias são simplesmente maravilhosas…”, sugeriu uma seguidora, “Duas lindas, mãe e filha aproveitem a viagem!!”, desejou um outro internauta.

Antes de viajar, Sofia passou um tempo com o pai, que registrou em seu Instagram que ela já sabe andar de bicicleta sem rodinhas.

"Olha que coisa mais linda o amor do pai. Finalmente aprendeu a andar de bicicleta. Que orgulho",disse ele, compartilhando o vídeo nos Stories. O galã de Terra e Paixão e a musa mantêm uma relação de amizade e se reencontraram no último aniversário da menina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera assina com a HBO

A atriz Grazi Massafera tem novidade em sua carreira! Dois anos depois de deixar a Globo, ela assinou contrato com a HBO para protagonizar o remake da novela Dona Beija, que será exibido em 2024. A novidade foi revelada pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais.

O remake terá 40 capítulos de 40 minutos cada um e Grazi já está na fase de caracterização da personagem. Tanto que ela mostrou uma foto durante a prova de figurino.

"Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial. Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de “Dona Beja” existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro rs. Vai ser lindo", disse ela.