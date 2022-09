Gracyanne Barbosa e Belo dançam em clima de romance durante viagem: "Momentos felizes"

Nas redes sociais, a musa fitness Gracyanne Barbosa postou um vídeo dançando com Belo durante viagem

Gracyanne Barbosa (38) compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 5, um vídeo em que aparece dançando com o marido, o cantor Belo (48), em vários momentos ao longo da viagem que eles fizeram juntos.

A musa fitness usou o registro para contar aos seguidores que eles estavam de volta ao Brasil, e aproveitou para celebrar os momentos felizes que vive ao lado do amado. Além disso, a influencer brincou sobre a performance do marido como dançarino.

"De volta pra casa, com o coração cheio de momentos felizes, memórias e alegrias pra recordar, lembrar e agradecer. Meu dançarino, tá demais né, gente? Te amo meu tudão, juntos pro que der e vier", escreveu Gracyanne, que colocou a música Ninguém, de Fran feat Chico Chico.

Aumentar a família

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos fãs. Ela abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e foi questionada sobre os planos para aumentar a família. A influencer, então, confessou que já fez muitos planos para ter filhos com o marido, mas afirmou que no tempo certo eles vão ter filhos.

