Giulia Costa curte passeio em prédio espelhado de Nova York

Giulia Costa aproveitou sua viagem para Nova York para visitar um prédio todo espelhado da cidade

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h57

Nesta sexta-feira, 15, Giulia Costa (22) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu passeio pelo prédio espelhado mais famosos de Nova York.

A atriz publicou uma série de cliques e vídeos onde ela aparece admirando a paisagem da cidade e se divertindo com as bolas metalizadas do lugar.

Na legenda, ela apenas escreveu: "NY&Me".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Belíssimas fotos!", escreveu outro. "As fotos de milhões", falou um terceiro.

Confira os cliques de Giulia Costa visitando um prédio espelhado de Nova York:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Passeio em Família

Recentemente, Otaviano Costa (49) padrasto de Giulia, publicou um clique ao lado dela e da filha, Olivia (11), passeando pelas ruas de Nova York.

"Love in NY!", escreveu ele na legenda do post em questão.