Em Nova York, Otaviano Costa curte passeio pelas ruas da cidade na companhia das filhas

Otaviano Costa compartilhou um clique especial que fez ao lado das filhas, Giulia e Olivia, durante passeio pelas ruas de Nova York

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 15h00

Nesta quinta-feira, 14, Otaviano Costa (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu ao lado das filhas, Giulia Costa (22) e Olivia (11), durante a viagem de férias que estão fazendo por Nova York.

O apresentador publicou um clique onde ele aparece abraçado com as meninas, enquanto eles caminhavam pelas ruas da cidade, usando looks confortáveis e super estilosos.

Na legenda, o papai babão escreveu: "Love in NY!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Aproveitem muito!", desejou um. "Seus lindos!", falou outro. "Perfeitos!", escreveu um terceiro. "Que maravilha!", disse ainda um quarto.

Confira o clique de Otaviano Costa dando uma volta por Nova York na companhia das filhas: