Giselle Itié desabafa após viagem de férias com o filho: ''Mamãe aqui jurou que descansaria''

Atriz Giselle Itié faz reflexão sobre maternidade real após viagem de férias com o filho e confessa que mesmo com ajuda, está exausta

A atriz Giselle Itié (41) fala abertamente sobre a maternidade real em suas redes sociais, e após viagem de férias com o filho, ela fez uma publicação no Instagram comentando sobre o cansaço.

Ao publicar um vídeo com registros dos dias de descanso, ou que deveriam ser, a famosa desabafou sobre estar exausta por conta dos cuidados com o herdeiro Pedro Luna, que tem dois anos e sete meses, fruto do relacionamento com o também ator Guilherme Winter (43).

Mesmo recebendo ajuda de uma babá, Gi Itié destacou que o cansaço é inevitável, já que ainda dá de mamar e o pequeno acabou ficando doente durante a viagem, e também fez questão de ressaltar que sabe de seus privilégios.

"Foi lindo? Foi lindo. Descansei? Muito pelo contrário, voltei mais exausta. Mas as imagens não contam pra gente, né? Mamãe de primeira viagem aqui jurou que descansaria nas férias. Por mais que você tenha uma pessoa maravilhosa te ajudando. Você não descansa", iniciou ela.

"Ainda mais com uma criança de 02 anos e sete meses que ainda amamenta, cama compartilhada e que ficou dodói. A gente acordava as 6 da manha e saía às 11 da manhã. Tentando fazer o ritual de limpezinha, xaropes, remédios e afins… Sim, uma mamãe com seus privilégios jogando a real. Tava com receio de me abrir por aqui… mas falando com as mães, entendi que voltar das férias exausta é completamente “normal” para nós mães. Infelizmente", disse ainda a atriz.

Confira a publicação de Giselle Itié:

Giselle Itié celebra aniversário da irmã, Má Itié

A atriz Giselle Itié usou as redes sociais recentemente para parabenizar sua irmã que está completando mais um ano de vida! No Instagram, a famosa publicou uma sequência de fotos de diferentes momentos e épocas ao lado de Mayella Itié. Em um dos cliques, elas aparecem ainda crianças. Ao fazer uma linda declaração no aniversário da jornalista, Giselle ainda revelou que Má está grávida pela primeira vez.

"Minha pequena, hoje não tão pequena assim, mas pra sempre minha ursinha pequena gostosinha com cheiro de chocolate e sabonete. Entendedores entenderão. Hoje minha ursinha é mãe de um ursinho lindo. É tão maravilhoso e mágico!", iniciou ela.

