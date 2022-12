Giselle Itié se declara para a irmã mais nova: ''Pra sempre minha ursinha''

Atriz Giselle Itié compartilha cliques ao lado da irmã, Mayella, e celebra aniversário da jornalista, que está grávida do primeiro filho

A atriz Giselle Itié (41) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para parabenizar sua irmã que está completando mais um ano de vida!

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou uma sequência de fotos de diferentes momentos e épocas ao lado de Mayella Itié. Em um dos cliques, elas aparecem ainda crianças.

Ao fazer uma linda declaração no aniversário da jornalista, Giselle ainda revelou que Má está grávida pela primeira vez.

"Minha pequena, hoje não tão pequena assim, mas pra sempre minha ursinha pequena gostosinha com cheiro de chocolate e sabonete. Entendedores entenderão. Hoje minha ursinha é mãe de um ursinho lindo. É tão maravilhoso e mágico!", iniciou ela.

Em seguida, a artista comentou sobre o momento especial da gravidez que Mayella está vivendo: "Ontem tava tomando banho indo pra sua festa. E lembrei de ter sentido o ursinho se mexendo. UOW! Caiu a ficha e chorei um tanto! É um grande privilégio ser sua irmã e estar contigo neste momento tão fuerte que se chama gestar… E logo mais maternar."

"Estamos juntas, de mãos dadas… Segura forte minha mão, porque o bagulho é loco, mana… Lindo, mas loco. Te Amo @ma_itie e Viva você neste novo ciclo! Brilha minha ursinha!", se derreteu ainda Gi Itié na publicação.

Vale lembrar que Giselle e Mayella tem mais um irmão, Fernando.

Confira a declaração de Giselle Itié para a irmã mais nova:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GiseLLe ItiÉ (@gitie)

Giselle Itié aproveita passeio de barco com o filho em Alagoas

Em novembro, Giselle Itié curtiu viagem na companhia do filho em Alagoas! A artista publicou uma sequência de fotos em que aparece com o herdeiro Pedro Luna, de dois aninhos, fruto do relacionamento com o ator Guilherme Winter (43), de quem se separou pouco tempo depois do nascimento do menino.

Aproveitando dias de descanso no cenário paradisíaco de Maragogi, a mamãe coruja fez um passeio de barco com o garotinho e compartilhou o momento com os fãs na web. Nos cliques, ela aparece de biquíni florido e posou dentro do mar com o bebê, que esbanjou fofura ao surgir de óculos escuros. "Passeio super especial nas águas de Maragogi. Tão delicioso e acolhedor que o pequeno Pedro chegou a dormir", escreveu Giselle.

