Giovanna Lancellotti toma sol em Noronha enquanto Grazi Massafera corre na praia

Atriz Giovanna Lancellotti estava curtindo o momento de lazer enquanto Grazi Massafera treinava

A atriz Giovanna Lancellotti (29) mostrou um detalhe curioso de sua viagem por Fernando de Noronha nesta terça-feira, 10. Em suas redes sociais, a famosa mostrou sua amiga e também atriz Grazi Massafera (40) estava treinando, enquanto Gio tomava sol.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna mostrou que enquanto renovava seu bronzeado, a loira estava correndo nas areias da praia do arquipélago localizado no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro.

“Você está tomando sol e a pessoa está na terceira volta. Ah não! Não volta mais, não volta mais”, brincou a atriz, fingindo estar revoltada por conta da amiga fitness não parar de treinar mesmo quando está curtindo as férias.

No vídeo gravado pela morena, Grazi está usando um biquíni azul e uma saída de praia amarela, completando o look com óculos escuros. Toda animada, ela dá um tchauzinho para as lentes da amiga que flagraram ela em seu exercício.

Giovanna Lancellotti mostrando Grazi Massafera correndo - Créditos: Reprodução / Instagram

Giovanna já está há um tempo curtindo os dias de folga na ensolarada Fernando de Noronha. Ela passou a virada do ano novo na cidade de Macaraípe, também no estado de Pernambuco, mas foi para o famoso e desejado arquipélago depois do Réveillon. A atriz está acompanhada de seu namorado, Gabriel David.

Giovanna deixou seus seguidores malucos ao surgir em seus stories dando aquela ajeitadinha no look do dia para curtir a praia, um biquíni preto de lacinho. A atriz apareceu arrumando um pouco a parte de baixo da peça e aproveita para conferir seu visual. Ao fundo, dá para ouvir seu namorado, Gabriel David, falando sobre como estão as condições do mar.