De biquíni, Giovanna Lancellotti deixa seguidores babando com corpão em praia de Fernando de Noronha

Atriz Giovanna Lancellotti curte dia de sol com namorado Gabriel David no arquipélago de Fernando de Noronha

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Giovanna Lancellotti (29) está aproveitando a primeira semana do ano em Fernando de Noronha. Em suas redes sociais, ela levou seus fãs à loucura ao dar aquela ajeitadinha no look do dia para curtir a praia, um biquíni preto de lacinho.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna arruma um pouco a parte de baixo da peça e aproveita para conferir seu visual. Ao fundo, dá para ouvir seu namorado, Gabriel David, falando sobre como estão as condições do mar.

Giovanna Lancellotti de biquíni - Créditos: Reprodução / Instagram

Depois de passarem a virada do ano em Maracaípe, no estado do Pernambuco, a atriz e o empresário estão no arquipélago de Fernando de Noronha, hospedados na pousada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Além disso, já encontraram com Ludmilla e Brunna Gonçalves, que também estão nas ilhas.

Ainda nesta quarta-feira, 4, pela parte da manhã, a atriz mostrou outro look, que foi o escolhido para dar aquela renovada no bronzeado. Giovanna apareceu com um biquíni roxo metálico, junto de uma toalha quadriculada.

Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

A Atriz Giovanna Lancellotti também aproveitou para compartilhar uma série de registros de uma de suas mais recentes viagens, quando foi para a ilha Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).