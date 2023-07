Giovanna Lancellotti aproveita clima romântico em passeio de barco com namorado na Itália

Atriz Giovanna Lancellotti aproveita verão europeu para curtir férias ao lado do namorado, Gabriel David

Nesta quinta-feira, 13, a atriz Giovanna Lancellotti encantou seus seguidores com mais cliques de suas férias pelo verão europeu. Em clima de muito romance, a famosa aproveitou um passeio de barco por Capri, na Itália, ao lado do namorado, o empresário Gabriel David. Os dois ainda conseguiram conhecer algumas grutas famosas da região.

“Itália”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Giovanna posa de biquíni azul, combinando completamente o tom da peça com o lindo mar italiano e até mesmo com a bermuda de Gabriel. O casal aparece sorridente e feliz com o passeio chique de barco.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz e o namorado. “Nem dá tempo de brigar né? Só viagem para lugar maneiro”, brincou uma internauta. “Meu Deus, que delícia! Aproveitem muito”, disparou uma outra usuária. “Eita vidão bom esse com você momo”, respondeu o namorado apaixonado. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Giovanna Lancellotti.

Giovanna relembra crises de ansiedade

Giovanna Lancellottirevelou que recentemente passou por um momento delicado. Ao filmar o longa "O lado bom de ser traída", a atriz contou que teve crises de ansiedade e fez um desabafo comovente em suas redes sociais.

"Nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade, nunca tive depressão e nunca tinha passado por algum parecido. A mudança de cidade, a intensidade da personagem... tive crises não tão fortes perto de relatos que ouço de amigos meus, mas foram coisas que me deixaram preocupadas porque me tiraram do meu normal, do meu ponto de conforto. Graças a Deus soube lidar bem com isso, tive ajuda dos meus amigos, do meu namorado, da minha família... pus pra fora e se resolveu", falou ela em um trecho.