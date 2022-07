Giovanna Antonelli curte dia em parque de diversão em Orlando com os três filhos

A atriz Giovanna Antonelli compartilhou fotos ao lado de Pietro, Sofia e Antônia, e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h37

As férias de Giovanna Antonelli (46) começaram da melhor maneira! A atriz revelou que ela e sua família vão curtir dias de descanso e diversão em Orlando, nos Estados Unidos.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou fotos da visita dela, do marido Leonardo Nogueira e dos três filhos, Pietro (16), Sofia (11) e Antônia (11).

Nas imagens, a família aparece em frente ao monumento famoso do parque Universal.

"Pensa numa alegria!!!??? Magia. Diversão. E muitaaaaaa aventura!!! Juntando família e amigos! Dia feliz. Obrigada. Obrigada", escreveu Giovanna na legenda.

Nos comentários, os admiradores celebraram a publicação. "Que delíciaaaa! Aproveitem", "Que coisa linda", "Família linda", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GIOVANNA ANTONELLI