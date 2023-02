Galvão Bueno curte praia gaúcha acompanhado da mulher, Desirée Soares

Narrador Galvão Bueno e sua mulher Desirée estão aproveitando férias depois de despedida do jornalista das Copas do Mundo

Curtindo muitos suas férias, o narrador de futebol Galvão Bueno (72) surgiu nesta sexta-feira, 10, aproveitando as areias gaúchas da praia, acompanhado de sua mulher, Desirée Soares (54), após se despedir de vez das coberturas de Copa do Mundo, depois do mundial do Catar.

“Passeio de Vagoneta nos Molhes da Barra, estão aqui há mais de 100 anos. Mar da Praia do Cassino”, escreveu o casal, na legenda da publicação que fizeram em uma postagem em conjunto em seus respectivos perfis oficiais no Instagram.

Galvão e Desirée estão curtindo muito o calor na Praia do Cassino, no estado do Rio Grande do Sul. O casal de pombinhos apareceu aproveitando um bom chimarrão à beira-mar, passeando com o cachorro da família e com direito a fãs tietando o narrador.

Galvão Bueno solta a voz em território gaúcho e canta Roberto Carlos

Ainda em sua viagem por Bagé, no Rio Grande do Sul, Galvão Bueno aproveitou para soltar a voz, cantando a música “Emoções”, do Rei Roberto Carlos. Na legenda do vídeo, Galvão elogiou os gaúchos e sua cultura: "Ser gaúcho é ser diferente!! Não existe outro lugar no Brasil com esse sentimento!!". Antes da cantoria, o global falou sobre sua profissão: "eu trabalho com palavras. Nada é mais importante para mim que juntar palavras que demonstrem sentimento". Então, continuou o discurso sobre o orgulho que os sulistas têm de sua origem. Depois, soltou o vozeirão.