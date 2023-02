Galvão Bueno solta a voz em território gaúcho e canta Roberto Carlos

Narrador esportivo Galvão Bueno soltou a voz em restaurante no Rio Grande do Sul

O narrador Galvão Bueno (72) está em Bagé, no Rio Grande do Sul. Na viagem para cuidar de sua vinícola, ele soltou a voz e cantou a música "Emoções", de Roberto Carlos.

Na legenda do vídeo, Galvão elogiou os gaúchos e sua cultura: "Ser gaúcho é ser diferente!! Não existe outro lugar no Brasil com esse sentimento!!".

Antes da cantoria, o global falou sobre sua profissão: "eu trabalho com palavras. Nada é mais importante para mim que juntar palavras que demonstrem sentimento". Então, continuou o discurso sobre o orgulho que os sulistas têm de sua origem. Depois, soltou o vozeirão.

O narrador esportivo está na cidade para "cuidar dos vinhos". Isso porque ele tem uma vinícola, que deu origem a marca "Bueno Wines". A fazenda BellaVista State, onde estão as uvas, tem a Sede da Família Galvão Bueno, Lounge, Lagos, Parque de Energia, e até mesmo uma casa de tratamentos agronômicos.

Vale lembrar que a mãe de Bueno, dona Mildred, morreu recentemente, pouco antes de completar 94 anos.

Veja vídeo de Galvão Bueno: