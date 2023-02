Galvão Bueno aproveita passeio em vinícola ao lado da esposa Desirée Soares

A mulher do Galvão Bueno mostrou momentos da viagem em suas redes sociais

Galvão Bueno (72) e a esposa Desirée Soares (53) foram até Bagé, no Rio Grande do Sul, com alguns amigos e o cachorro do casal, Cookie, na manhã desta quinta-feira, 2.

O passeio tinha como propósito "cuidar dos vinhos", como Galvão explicou no story de sua mulher. O ex-locutor é dono da marca Bueno Wines e mantém a fazenda Bella Vista Estate, onde produz as uvas e mantém a vinícola.

Os momentos de passeio foram registrados por Desirée e publicados posteriormente em seus stories no Instagram. "Chegamos! E a tarde vai ter colheita", escreveu no story que mostrava todos desembarcando do jatinho.

A colheita na qual Desirée comentou é a colheita da uva Pinot Noir. Além dessa, pelas placas mostradas pela mulher de Bueno, a fazenda também produz outros tipos de uvas.

A fazenda BellaVista State tem, além do circuito dos vinhedos, a Sede da Família Galvão Bueno, Lounge, Lagos, Cantinha, Parque de Energia, e até mesmo uma casa de tratamentos agronômicos.

Recentemente Galvão e Desirée completaram 23 anos juntos e comemoraram a data em um post no instagram cheio de momentos do casal.

“Nós dois pelo mundo!!Epa!! Errei!! Vc é meu mundo, Desirée!! Hoje, 23/01/23, comemoramos 23 anos de nosso primeiro encontro!! Obrigado, Princesa!! Te Amo muito”, escreveu Galvão na publicação

Galvão Bueno anunciou a morte de sua mãe

Em janeiro, Galvão Bueno anunciou a morte de sua mãe, Dona Mildred, aos 93 anos de idade. Ela faleceu durante o período internada em um hospital de Londrina, no Paraná, poucos dias antes de completar 94 anos de idade.

“Nossa amada matriarca foi uma estrela como teleatriz na chegada da televisão nos anos 50. Com seu coração generoso, voltou ao protagonismo como presidente do projeto do voluntariado do Paraná e também presidente da associação beneficente Galvão Bueno, com milhares e milhares de atendimentos e tratamentos para os idosos carentes. Mas nossa pitica brilhou como mulher à frente do seu tempo, como esposa, mãe, avó e bisavó. Tenho certeza que Deus a receberá com muito amor e carinho, que a luz dela irá brilhar sempre”.