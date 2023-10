Gabriela Duarte agradece apoio após drama para deixar Israel: “Voltando a respirar”

Gabriela Duarte atualiza localização após escapar de Israel; atriz viveu drama com os filhos e o ex-marido em meio a guerra

Nesta terça-feira, 10, Gabriela Duarte atualizou sua localização e expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante o recente drama que enfrentou. A atriz estava em Israel com seus dois filhos e o ex-marido para realizar o sonho de conhecer a Terra Santa, quando foram surpreendidos pelos ataques e precisaram sair do país às pressas.

Através de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, Gabriela revelou que já chegou a Praga, na República Tcheca. A filha da atriz Regina Duarte, inclusive, contou que conseguiu aproveitar o dia ao lado dos herdeiros, Manuela, que tem 17 anos, e Frederico, de 11. Entre os registros, a família aparece se divertindo nas ruas da capital.

“Um pouco de hoje. Voltando a respirar em Praga, essa cidade incrível”, disse Gabriela. A atriz também falou sobre o retorno para casa: “Amanhã Roma, e de lá voltamos pro Brasil. Vou contando tudo por aqui. Sigo agradecendo as mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, a atriz expressou sua gratidão aos seguidores, que ficaram aflitos com a notícia de que ela estava em meio a guerra.

O ex-marido da artista, Jairo Goldflus, que também participou da viagem com os herdeiros, atualizou o estado da família através de suas redes sociais: “Amigos, já consegui sair de Israel. Estamos em Praga. Todos seguros. Obrigado pelo carinho e preocupação", disse o fotógrafo, que anunciou a separação da atriz após 19 anos de casamento no início deste ano.

Apesar da separação e do novo relacionamento de Gabriela, o ex-casal manteve a viagem com os filhos, que já estava planejada há algum tempo e tinha como objetivo aproximá-los das suas origens, já que Jairo é judeu. Entretanto, assim que chegaram no país, vivenciaram o horror da guerra de perto, em meio ao conflito entre Israel e Palestina.

Gabriela Duarte precisou se esconder em Bunker:

Através de suas redes sociais, Gabriela Duarte compartilhou alguns registros que conseguiu com a família enquanto passavam por Israel. A artista também revelou como foi o momento que ficaram na parte de baixo do hotel quando começaram os ataques, e como ela e os filhos conseguiram deixar o país em meio ao conflito.

“Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, às 6:30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí, foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker”, a atriz revelou os momentos de horrores que a família vivenciou; confira o relato de Gabriela Duarte.