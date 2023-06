Fred Bruno aproveita viagem pelos EUA para curtir a Disney: ‘Sonho de criança’

Influenciador e ex-BBB Fred Bruno curte passeio pelo parque da Disney e posa em frente ao famoso castelo

Nesta última quarta-feira, 21, o influenciador digital de futebol e ex-participante do Big Brother Brasil 23Fred Bruno deixou seus seguidores com inveja! Viajando pelos Estados Unidos para trabalhar para o canal de YouTube no qual é apresentador, o Desimpedidos, o famoso aproveitou para dar uma passadinha no Magic Kingdom, um dos parques mais famosos de diversão da Disney, em Orlando, na Flórida.

“Aquele típico sonho de criança, que por mais que eu já tenha vindo, sempre parece a primeira vez”, se derreteu o influenciador digital de esportes, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

No clique postado pelo ex-brother, Fred aparece posando em frente ao castelo da Cinderella, um dos pontos mais visitados do parque, apontando com seu braço para o lindo destino. O youtuber apostou em um look all black, com uma bermuda e regata pretos, completando com um chapéu típico do passeio, com orelhas do Mickey.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para o influenciador. “Uma criança feliz”, brincou um internauta. “Rapaz, a pessoa que não gosta de você deve ter desvio de caráter! Além de tudo é fofo e sensível”, elogiou uma outra seguidora. “Imagina quando for acompanhado do Neneco”, disse uma terceira pessoa, se referindo ao filho de Fred, Cris, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Fred Bruno.

Bianca Andrade presenteia o filho com cozinha planejada e web reage

Há pouco tempo atrás, a influenciadora digital Bianca Andrade, dividiu com os seguidores, registros do brinquedo luxuoso que presenteou o filho, Chris. Nos cliques feitos pela artista, o menino roubou a cena ao surgir brincando na cozinha planejada. Nas imagens, é possível ver o brinquedo equipado com réplicas de microondas, batedeira, liquidificador, máquina de café expresso e até uma air fryer.

Na legenda, ela conta que o filho está feliz da vida com o novo brinquedo. “É, galera. O neném está ficando profissional", escreveu na foto compartilhada nos Stories. "Quem aguenta esse neném todo feliz, porque tem uma cozinha só pra ele?", se derreteu ao mostrar o herdeiro chateado com a desorganização na cozinha.