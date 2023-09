Filho de Gugu mostra viagem com a mãe e as irmãs: ''Em família''

Mesmo sem apoiar a mãe e irmãs na justiça, filho de Gugu curte viagem com elas e mostra que estão em paz

O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, mostrou que está em paz com sua família, mesmo não apoiando a decisão da mãe, Rose Miriam, e das irmãs gêmeas, Sofia Liberato e Marina Liberato, na justiça, de não seguirem o testamento deixado pelo apresentador.

Prova disso, foram as fotos compartilhadas pelo jovem nesta segunda-feira, 18, da viagem que fez ao lado das três em Bahamas. Juntos, eles curtiram o local paradisíaco em um cruzeiro luxuoso. Sorridentes, eles apareceram curtindo shows, tomando drinks e admirando a praia.

"Viagem em família", escreveu João Augusto Liberato, que é a favor que o testamento deixado por Gugu seja seguido conforme ele queria. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Que lindos", admiraram os fãs. "Amei", aprovaram a união.

Nas últimas semanas, o herdeiro do comunicador - que faleceu em 2019 após sofrer um acidente doméstico - protagonizou fotos com a mãe mostrando que nunca se separaram, apesar da briga judicial pela herança. Em entrevista ao Fantástico, as irmãs dele falaram sobre defenderem a mãe e a possibilidade de terem mais um irmão por parte de Gugu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.