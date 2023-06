Como Gugu morreu? Artista teve intimidade exposta e suposto filho revelado

Falecido em 2019, o apresentador Gugu Liberato tem sofrido com alta exposição na mídia e briga familiar por herança

O apresentador Augusto Liberato, também conhecido como Gugu, morreu em novembro de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos. O famoso, que fazia questão de manter discrição quanto sua intimidade, tem sofrido com uma alta exposição na mídia envolvendo uma briga familiar, boatos e até especulação de um quarto filho.

Nos últimos anos, os filhos do artista têm travado uma batalha judicial por conta do testamento deixado pelo pai, que não contemplou a própria mãe, Rose Miriam. A justificativa seria que os dois não eram um casal, apesar de exibirem uma relação amorosa publicamente.

Desde então, as filhas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, acreditam que a mãe merece parte da herança do pai, mas o filho, João Augusto, faz questão de seguir com o desejo original do patriarca.

Nesta quarta-feira, 20, o processo ganhou um novo capítulo após aparecer um homem, identificado como Ricardo Rocha, de 48 anos, que exige a comprovação da paternidade do apresentador. A ação pode mudar os rumos da decisão judicial, que valida o testamento e não concede nenhum direito a Rose Miriam.

MAS, AFINAL, COMO MORREU GUGU LIBERATO?

Gugu morreu aos 60 anos, durante uma temporada de férias em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ele caiu de uma altura de quatro metros ao tentar arrumar o ar condicionado do imóvel.

O artista chegou a ser socorrido e levado para o hospital, onde ficou internado até ser constatada a morte encefálica. Em seguida, a família optou por doar todos os órgãos.

"Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow 3 [usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais], e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral", disse o comunicado da assessoria.

Na época, Gugu, que teve uma longa história com o SBT, estava como contratado da Record TV. Ele apresentava o reality show Canta Comigo, que seguiu com a temporada, que já estava gravada, sendo exibida pela emissora "em homenagem ao apresentador Gugu Liberato".