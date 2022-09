Filha de Léo Santana e Lore Improta explode o fofurômetro em fotos com princesa

Em Orlando, Léo Santana e Lore Improta deixaram os seguidores encantados com fotos da filha em parque de diversão

É iti malia atrás de iti malia! Lore Improta (29) e Léo Santana (34) compartilharam novas fotos da viagem com a família para Orlando, nos Estados Unidos. E claro que a atenção ficou toda na filha do casal, Liz, de 11 meses.

Durante a passagem da galera no parque de diversões, Magic Kingdom, a bebê se encontrou com as princesas e posou para fotos fofíssimas.

"Lilica já fez amizade por aqui! Ahhhh como é mágico e especial estar aqui!! Principalmente com a nossa família inteira vivendo esse sonho juntos. Gratidão", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Já o cantor publicou fotos românticas com a esposa diante do famosos Castelo da Cinderela e celebrou a oportunidade de viagem com a família. "É sempre incrivel e mágico esse lugar! Eu e toda minha família estamos encantados com os seus 50 anos de magia", disse ele.

LORE IMPROTA GANHA FESTA SURPRESA EM ORLANDO

Dia de festa para a família Improta Santana! Isso porque, Lore Improta está completando mais um ano de vida e recebeu uma surpresa mais que especial! Curtindo os parques da Disney, em temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a loira ganhou uma festa dos amigos e familiares em seu aniversário de 29 anos, com tema das princesas.

