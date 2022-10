Fátima Bernardes aproveita dia de praia com os filhos e o namorado: ''Ele chegou''

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou cliques na praia na companhia dos filhos e do namorado, Túlio Gadêlha

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 14h17

Fátima Bernardes (60) está curtindo o final de semana na melhor companhia! Em Angra dos Reis, a apresentadora posou com os filhos, Beatriz e Vinicius, o namorado, Túlio Gadêlha, e a nora.

Pelos stories do Instagram, a artista compartilhou fotos da vista paradisíaca do local e surgiu sorridente com a galera.

"E ele chegou pro fim de semana", escreveu ela na legenda, celebrando a chegada do amado.

Recentemente, Fátima Bernardes abriu um álbum de fotos dos seus primeiros dias de outubro e impressionou ao mostrar um registro de biquíni. A apresentadora arrancou elogios ao exibir a boa forma durante a passagem por Recife.

FÁTIMA BERNARDES HOMENAGEIA O NAMORADO APÓS REELEIÇÃO

A apresentadora Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais para parabenizar o namorado após as eleições gerais. Após o resultado do primeiro turno, a jornalista, que comandava o programa Encontro, fez questão de deixar um recado carinhoso para o amado, Túlio Gadêlha (34), após reeleição.

"Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você pra seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será", disse Fátima Bernardes ao legendar o post.

