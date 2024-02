Farofeiro?! Luciano Huck leva várias sacolas para dia na praia

Longe da folia no Carnaval, Luciano Huck vai para praia deserta com a família e mostra o ‘perrengue chique’ para levar tudo para a areia

O apresentador Luciano Huck mostrou um momento de ‘gente como a gente’ ao curtir o feriado de Carnaval na praia com sua família. O artista levou sua esposa, Angélica, e os filhos para curtirem um dia em uma praia deserta e precisou investir em seu lado de ‘farofeiro' para passar o dia ao ar livre.

O comunicador mostrou imagens de quando apareceu puxando um carrinho com várias sacolas com os suprimentos que a família vai precisar para passar o dia na praia, incluindo esteiras e guarda-sol. Logo depois, ele mostrou tudo organizado na areia.

Luciano e Angélica dispensaram a folia do Carnaval neste ano. Os dois não foram aos blocos ou desfiles no sambódromo e preferiram curtir os dias de descanso com a família na praia.

Luciano Huck curte passeio com a filha e a esposa

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, no dia 9 de dezembro. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Fotos: Edson Douglas / AgNews