Fabio Porchat leva avó para conhecer Israel: "Prometi que traria ela"

O humorista Fabio Porchat mostrou uma foto ao lado da avó em Tel Aviv

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 15h38

Fabio Porchat(38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua avó.

O humorista aproveitou o registro publicado nesta sexta-feira, 20, para contar aos fãs que havia prometido a sua avó que a levaria para Israel no seu aniversário de 80 anos, no entanto, a pandemia da covid-19 atrapalhou os planos, e apenas este ano ele conseguiu pagar a promessa.

"Prometi pra minha avó que traria ela pra Israel no seu aniversário de 80 anos. A pandemia atrasou nossos planos, mas olha nós aqui!", disse ele, que em seguida contou que eles estavam aproveitando a linda paisagem. "Por do sol basiquinho em Tel Aviv…", completou.

Os seguidores elogiaram o clique. "Que graça ela", disse uma internauta. "Que lindos. Aproveitem bastante", escreveu outra. "Que amor", comentou uma seguidora. "Um momento para levar para a vida toda", falou uma fã.

Encontro com Pedro Scooby

No último dia 11, Fabio Porchat e Pedro Scooby (33) se encontraram durante a gravação do Encontro e decidiram fazer uma brincadeira.

O ator publicou um vídeo em suas redes sociais onde eles aparecem reproduzindo o meme do surfista que ficou famoso após o BBB 22. No clipe, os dois aparecem com c ara de paisagem, olhando para o nada, enquanto tocava a música Because I Got High, do Afroman. "Completamente Scoobyzado", brincou ele.



Confira: