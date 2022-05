Fábio Porchat se encontra com Pedro Scooby durante programa e brincam: ''Completamente Scoobyzado''

Fábio Porchat não perdeu tempo ao encontrar Pedro Scooby e brincou reproduzindo o meme famoso do surfista

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 13h39

Nesta quarta-feira, 11, Fábio Porchat (38) e Pedro Scooby (33) se encontraram durante a gravação do Encontro e decidiram fazer uma brincadeira.

O ator publicou um vídeo em suas redes sociais onde eles aparecem reproduzindo o meme do surfista que ficou famoso após o BBB 22.

No clipe, os dois aparecem com c ara de paisagem, olhando para o nada, enquanto tocava a música Because I Got High, do Afroman.

Na legenda, eles brincaram: "Completamente Scoobyzado".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Adorei!", disse um. "Amei essa dupla!", falou outro. "Que máximo", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo que Fábio Porchat aparece reproduzindo brincadeira ao lado de Pedro Scooby: