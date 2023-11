Ex-BBBs Larissa Santos e Amanda Meirelles curtem viagem em Maldivas juntas

De férias em Maldivas, as ex-BBBs Larissa Santos e Amanda Meirelles aproveitaram para renovar suas redes sociais com novas fotos

Nesta terça-feira, 14, as ex-BBBs Larissa Santos e Amanda Meirelles contaram que estão de férias juntinhas. As duas viajaram para as Maldivas, onde estão curtindo o lugar paradisíaco lado a lado, contando com todas as delícias que o local tem para lhe oferecerem.

Em um hotel luxuoso, as duas influenciadoras digitais arrasaram nos looks e mostraram tudo o que fizeram em seu primeiro dia por lá. Na noite em que chegou, Larissa já apostou em um longo vestido de gala decotado e super brilhante para curtir um jantar chique. Já Amanda surgiu na varanda de seu quarto, com acesso direto ao mar, em um lindo maiô preto e arrancou suspiros de seus seguidores.

No dia seguinte, as duas aproveitaram para curtir o clima quente e posar belíssimas para a câmera. A personal trainer surgiu de vestido branco e chapéu para os cliques encantadores, enquanto a médica posou de maiô rosa e mandou beijinho para a câmera.

Nos comentários das publicações sobre a viagem, as ex-sisters receberam uma chuva de elogios de seus seguidores. "Que demaaaaaaais!!!!", disse o apresentador Tadeu Schmidt."Roubou toda beleza da família na cara dura mesmo", brincou Lucas Meirelles, irmão de Amanda. "Perfeita minha Larinha", disse fã. "Maravilhosa", disparou outro.

Confira as publicações:

Em Noronha, Larissa Santos exibe curvas impecáveis durante passeio de barco

Antes de partir para as Maldivas, a ex-BBB Larissa Santos embarcou em outra viagem deliciosa. Em outubro, a personal trainer chamou atenção ao postar algumas fotos curtindo o dia em Fernando de Noronha. Ela aproveitou o tempo ensolarado para curtir um passeio de barco ao lado de seus amigos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a personal trainer e influenciadora digital exibiu suas curvas perfeitas ao fazer várias poses usando um biquíni fio-dental azul com algumas flores laranjas estampadas. "Mais um dia no paraíso", celebrou a morena na legenda da publicação.

Os fãs ficaram impressionados com a beleza e boa forma de Larissa, e encheram a publicação de elogios. "Que mulher deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Pegou toda beleza", comentou uma fã. "Passou várias vezes na fila da beleza", falou mais uma admiradora.