Em Noronha, Larissa Santos exibe curvas impecáveis durante passeio de barco

A ex-BBB Larissa Santos colocou o corpão para jogo ao curtir um passeio de barco ao lado dos amigos

Larissa Santoschamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao postar algumas fotos curtindo o dia em Fernando de Noronha. A ex-participante do BBB 23 aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio de barco ao lado de um grupo de amigos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a personal trainer e influenciadora digital exibiu suas curvas perfeitas ao fazer várias poses usando um biquíni fio-dental azul com algumas flores laranjas estampadas. "Mais um dia no paraíso", celebrou a morena na legenda da publicação.

Os fãs ficaram impressionados com a beleza e boa forma de Larissa, e encheram a publicação de elogios. "Que mulher deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Pegou toda beleza", comentou uma fã. "Passou várias vezes na fila da beleza", falou mais uma admiradora.

Larissa recentemente contou que realizou alguns procedimentos no rosto. "Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir [...]. Fiz toxina botulínica preventiva, preenchimento labial e preenchimento no "bigode chinês" com ácido hialurônico. Algo bem sutil para hidratar e rejuvenescer", explicou.

Confira as fotos:

Lucas Lucco mostra treino com Larissa

O cantor Lucas Lucco dividiu com os seguidores das redes sociais o vídeo de um treino que realizou ao lado da ex-participante do Big Brother Brasil 23 Larissa Santos, que também é personal trainer. Ao dividir o conteúdo no Instagram, o artista contou que a ex-sister foi a responsável por seu treino de inferiores.

"Levei a Larissa pra treinar em uma das nossas unidades e entendi porque ela conquistou o coração do público enquanto estava na casa do BBB. Percebi também que pra ser aluno da Lari versão educadora física tem que ter muita disposição, nada de moleza! Já tá no canal o treino de inferiores que ela puxou, minhas pernas estão doendo até hoje…", escreveu ele na legenda, fazendo com que os fãs torcessem por um romance entre eles. Veja!