Lucas Lucco treina ao lado de Larissa Santos, e fãs torcem por romance: "Climinha"

O cantor Lucas Lucco levou os fãs à loucura ao postar um vídeo na academia ao lado da ex-BBB Larissa Santos

O cantor Lucas Lucco dividiu com os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, o vídeo de um treino que realizou ao lado da ex-participante do Big Brother Brasil 23 Larissa Santos, que também é personal trainer.

Ao dividir o conteúdo em seu perfil oficial no Instagram, o artista contou que a ex-sister foi a responsável por seu treino de inferiores, e revelou que ficou com as pernas doendo após realizar os exercícios na academia.

"Levei a Larissa pra treinar em uma das nossas unidades e entendi porque ela conquistou o coração do público enquanto estava na casa do BBB. Percebi também que pra ser aluno da Lari versão educadora física tem que ter muita disposição, nada de moleza! Já tá no canal o treino de inferiores que ela puxou, minhas pernas estão doendo até hoje…", escreveu ele na legenda.

Os fãs do cantor e da personal trainer ficaram enlouquecidos com a postagem, isso porque, muitas pessoas torcem para que os dois fiquem juntos. "Namorem. Formam um casal lindo", disse uma seguidora. "Tô vendo que vai dar namoro", escreveu outra. "Shippo muito", confessou uma fã. "Sentindo um climinha", afirmou mais um.

Vale lembrar que Lucas e Larissa já trocavam mensagens antes dela entrar no reality da TV Globo. Os boatos de um affair entre eles passou a ser assunto na internet alguns meses após o fim do programa e também do namoro da ex-BBB com Fred Bruno, isso porque, a personal postou nas redes sociais um vídeo dançando de biquíni e o cantor logo deixou um recado. "Eita como dança", disse ele. "Bora dançar? Eu acertei o treino viu", respondeu a morena.

