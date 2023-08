Lucas Lucco e Larissa Santos trocam mensagens e fãs vão à loucura

Cantor Lucas Lucco e influenciadora Larissa Santos conversavam antes dela entrar para o BBB 23

A internet pegou fogo nesta segunda-feira, 31! Os internautas foram à loucura após o cantor Lucas Lucco e a influenciadora digital e ex-BBB Larissa Santos trocarem algumas mensagens publicamente. Através das redes sociais, os dois interagiram sobre um vídeo da musa dançando de biquíni.

Larissa compartilhou um vídeo dançando de biquíni, foi aí que Lucas reagiu ao gingado da morena. “Eita como dança”, disparou o cantor, deixando os internautas completamente malucos. “Bora dançar? Eu acertei o treino viu”, respondeu a professora de educação física.

Acontece que Lucas e Larissa trocavam mensagens antes da personal trainer entrar para o Big Brother Brasil 23. Dentro da casa, a professora de educação física começou um relacionamento com o influenciador digital Fred Bruno, fazendo o cantor brincar que teria sido trocado pelo youtuber de futebol.

Beijos em Rodrigo Mussi

A ex-BBB Larissa Santossurpreendeu ao se pronunciar sobre o beijo que deu no ex-BBB Rodrigo Mussidurante um evento. Os dois foram flagrados trocando carinhos no São João da Thay, no Maranhão, e o assunto repercutiu.

"A gente já tinha se conhecido em outro lugar, mas foi aqui na viagem que nos aproximamos mais. Não tem muito o que dizer. Nós ficamos, estamos solteiros, né?", afirmou ela em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ressaltando que está solteira desde o fim de seu relacionamento com o também ex-BBB e influenciador digital Fred Bruno. Anteriormente, Mussi também falou sobre o beijo em Larissa. "Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui no Maranhão. Menina fantástica, energia surreal, inteligente", contou o ex-BBB ao Gshow.