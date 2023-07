Larissa Santos recorre a harmonização facial; veja o antes e depois

Ex-BBB Larissa Santos realiza procedimento de harmonização facial e exibe resultado em redes sociais

Neste sábado, 8, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e professora de educação física Larissa Santos usou suas redes sociais para revelar que realizou um procedimento de harmonização facial. A modelo decidiu preencher os lábios e o famoso bigode chinês com ácido hialurônico, também colocando botox no rosto.

“Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir. Então, procurei a clínica para entender o que poderíamos fazer”, começou a personal trainer, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Fiz toxina botulínica preventiva, preenchimento labial e preenchimento no “bigode chinês” com ácido hialurônico. Algo bem sutil para hidratar e rejuvenescer. Gostaram do meu resultado?”, completou a influenciadora digital, deixando claro que sua intenção era parecer mais jovem, mesmo com apenas 25 anos de idade.

Nos comentários da postagem, os internautas e amigos da influenciadora digital adoraram o resultado do procedimento. "Amei", disparou a ex-BBB Gabi Martins. "Caramba, ficou bom demais", exaltou a ex-BBB Flay. "A Larissa é tão linda que fizeram o mínimo nela", brincou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Larissa Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Beijos em Rodrigo Mussi

A ex-BBB Larissa Santos surpreendeu ao se pronunciar sobre o beijo que deu no ex-BBB Rodrigo Mussi durante um evento. Os dois foram flagrados trocando carinhos no São João da Thay, no Maranhão, e o assunto repercutiu.

"A gente já tinha se conhecido em outro lugar, mas foi aqui na viagem que nos aproximamos mais. Não tem muito o que dizer. Nós ficamos, estamos solteiros, né?", afirmou ela em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ressaltando que está solteira desde o fim de seu relacionamento com o também ex-BBB e influenciador digital Fred Bruno. Anteriormente, Mussi também falou sobre o beijo em Larissa. "Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui no Maranhão. Menina fantástica, energia surreal, inteligente", contou o ex-BBB ao Gshow.